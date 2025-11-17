Грандиозен спектакъл открива Коледния музикален фестивал във Варна
Мефистофел е блестящият бас Деян Вачков. В ролята на Доктор Фауст Варненската опера ще посрещне специален гост - филипино-американският тенор с международна кариера Артур Еспириту, утвърдил се като един от водещите лирични и спинто тенори на своето поколение. Завършил е Oberlin Conservatory of Music и Университета в Ню Орлийнс, а през 2007 г. печели престижната награда "La Scala Award“ на конкурса Belvedere, последвана от "George London Award“ през 2009 г. Еспириту е първият филипински тенор, пял на сцената на Миланската Скала, където се изявява в "Така правят всички“ на Моцарт. Сред най-значимите му роли са Родолфо от "Бохеми“, Алфредо от "Травиата“, Дон Отавио от "Дон Жуан“, Едгардо от "Лучия ди Ламермур“ и ролята на Фауст, с която постига голям успех в оперните театри на Любек и Санкт Гален. Варненската публика познава Еспириту от операта "Ромео и Жулиета“, в която изпълни главната роля на Ромео през 2022 г. и партнира на Илина Михайлова като Жулиета. Репертоарът на певеца обхваща водещи европейски сцени – от Германия и Швейцария до Италия и Израел – където впечатлява с чистота на гласа, емоционална дълбочина и сценично присъствие. Участието му във Варненската опера е част от поредицата му изяви в Европа през 2025 г.
Лиричната партия на Маргарита ще изпълни сопраното Ирина Жекова, баритонът Иво Йорданов ще е брат ѝ Валентин, басът Гео Чобанов е в образа на Вагнер, сопраното Лилия Илиева-Михайлова е Зибел, а мецосопраното Силвия Ангелова е Марта. Участието в спектакъла на младежи от Варненската детско-юношеска опера беше удостоено с отличие от Българската асоциация на работодателите в сферата на културата. Хореограф на постановката е Анна Пампулова, сценографията е на Олга фон Вал, а пищните костюми са на Юлиян Табаков. Хора на Варненска опера дирижира Теодора Георгиева.
