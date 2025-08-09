На 12 август 2025 г. (вторник) от 9:30 часа пред сградата на Община Варна ще се съберат граждани, близки и съпричастни към трагичния случай с Александър Маринов – млад мъж на 25 години, загубил живота си при тежък пътен инцидент на 30 май на кръстовището на бул. "Цар Освободител“ и ул. "Поп Димитър“. При инцидента лека кола отне предимството на мотоциклета, управляван от Александър, който почина часове по-късно в болница, предаде Moreto.net.Събитието цели да настоява за конкретни действия по случая и да внесе предложения за обезопасяване на опасното кръстовище, за да не се повторят подобни трагедии. Организаторите акцентират върху необходимостта от видеонаблюдение, ясно обозначени забранителни знаци, качествена пътна маркировка и строг контрол над нарушителите на закона."Безопасността на пътя е дълг и отговорност към всяко човешко същество. Липсата на отговорност след подобни инциденти застрашава всеки живот на пътя," коментират близките на Алекс.Те канят всички да се включат в петицията за ефективна присъда срещу виновника, с настояване за пълно наказание и доживотно отнемане на шофьорската книжка. "В негова памет. В името на всички невинно загинали. В името на промяната. Нека започнем тази кауза ЗАЕДНО“, призовават близките.