Граждани и близки на Александър се събират на 12 август във Варна за справедливост и мерки за безопасност на пътя
Събитието цели да настоява за конкретни действия по случая и да внесе предложения за обезопасяване на опасното кръстовище, за да не се повторят подобни трагедии. Организаторите акцентират върху необходимостта от видеонаблюдение, ясно обозначени забранителни знаци, качествена пътна маркировка и строг контрол над нарушителите на закона.
"Безопасността на пътя е дълг и отговорност към всяко човешко същество. Липсата на отговорност след подобни инциденти застрашава всеки живот на пътя," коментират близките на Алекс.
Те канят всички да се включат в петицията за ефективна присъда срещу виновника, с настояване за пълно наказание и доживотно отнемане на шофьорската книжка. "В негова памет. В името на всички невинно загинали. В името на промяната. Нека започнем тази кауза ЗАЕДНО“, призовават близките.
