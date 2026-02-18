Граждани предлагат нов подход за прием в детските ясли и градини във Варна
Инициативата е изцяло гражданска, от родители и жители на Варна, които искат по-справедлив, ясен и удобен за всички ред за кандидатстване. Досегашните опити за промяна на наредбата според тях са абсолютно недостатъчни, за да адресират множеството проблеми.
В момента младите семейства във Варна срещат сериозни трудности. Родителите с деца в яслена възраст и първа група кандидатстват в различни електронни системи. Родителите на по-големи деца изобщо нямат възможност за електронно кандидатстване. Свободните места след основните класирания често се разпределят непрозрачно. Това създава усещане за неравнопоставеност и води до унизителни практики като нощно чакане пред детски градини.
Проектът предлага единна система за прием в ясли и детски градини, изцяло електронно кандидатстване за всички възрастови групи, възможност за целогодишен прием и пълна прозрачност при обявяване и разпределение на свободните места. Предвижда се семействата да имат най-голям шанс за класиране по точки в най-близкото до тях детско заведение.
От гражданската общност подчертават, че проблемът с недостига на места не може да бъде решен чрез "козметични“ промени като преразпределяне на райони или добавяне на точки - необходим е реален ангажимент за разкриване на нови места. Инициативата призовава местната власт да предприеме конкретни стъпки като откриване на нови детски ясли, градини и филиали; създаване на ефективни публично-частни партньорства; придобиване на терени в нуждаещите се райони; изготвяне на дългосрочен план за разширяване на местата за ранно детско образование и грижа, разширяване на обхвата на компенсациите за неприети деца.
Припомняме, че кметската администрация предлага нови, по-прозрачни и облекчени правила за прием в общинските детски градини. Проектът за промени в Наредбата беше приет през миналата година от комисията по образование към Общинския съвет, но не беше гласуван на сесия.
