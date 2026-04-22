Гражданската инициатива "Гражданска общност за образование – Варна", обединяваща жители на града, внесе на 18.02.2026 г. в Община Варна и Общински съвет - Варна проект на нова Наредба за прием в общинските детски ясли и градини.

Проектът вече среща широка обществена подкрепа. Подписката "Подкрепа за справедлив и прозрачен прием в детските ясли и градини във Варна" към момента е подкрепена от над 135 граждани, а онлайн петицията – от 507 души.

Инициативата е пряк отговор на дългогодишни системни проблеми, с които родителите се сблъскват, а институциите до момента не успяват да решат. В рамките на множество проведени разговори с представители на общинската администрация е изразено тяхното положително становище за необходимостта от подобряване на действащата система и готовност за въвеждане на необходимите промени.

Инициативата е отговор на сериозните затруднения, пред които са изправени младите семейства – родителите на деца в яслена възраст и първа група кандидатстват в две различни електронни системи; семействата с по-големи деца нямат достъп до електронно кандидатстване; свободните места след основните класирания се разпределят непрозрачно чрез кандидатстване на място в детските заведения, което създава предпоставки за неравен достъп; липсва постоянна и лесно разбираема информация за наличните места и критериите за прием. Тези дефицити водят до усещане за неравнопоставеност и до абсурдни и недопустими практики като нощно чакане пред детски градини в XXI век.

Проектът предлага успешно изпробвани практики като – въвеждане на изцяло електронен, централизиран и прозрачен прием за всички деца, както и възможност за целогодишно кандидатстване. Особен акцент се поставя върху равнопоставеността и предвидимостта на процеса. Проектът предлага конкретни решения на реални проблеми, посочени от множество родители в града.

От гражданската общност подчертават, че предложената Наредба не може да реши дългогодишния проблем с недостига на места. Решаването на този проблем изисква ясен план и програма за разкриване на нови места в детските ясли и градини. Без тези стратегически действия от страна на местната власт той няма да бъде решен устойчиво. Затова настояват за приемането на нова наредба като първа стъпка с последващи действия от страна на Община Варна за по-високо качество на услугите за най-малките граждани на Варна.

Инициативата отправя ясен призив към общинските съветници в Общински съвет - Варна да поемат отговорност и в най-кратък срок да внесат проекта на Наредба за обществено обсъждане и последващо разглеждане. Общественият интерес изисква ясни срокове, прозрачност и конкретни действия, а не отлагане.