Община Варна осигури доставката и монтажа на модулен плаващ пристан на Гребна база "Сия Нейкова". Съоръжението е изработено от висококачествена пластмаса от водещ европейски производител и по думите на директора на ОП "Спорт-Варна" Юрджан Ахмед е най-доброто, което се предлага на пазара.Кеят е с размери 3,5/14 м и към него могат да се добавят допълнителни елементи според нуждите на състезателите. Той е с товароносимост 120 кг/ кв.м или общо 5 тона. Новата придобивка за общинската гребна база е на стойност около 30 000 евро, заложени в капиталовата програма на ОП "Спорт-Варна".По думите на заместник-председателя на Спортен гребен клуб "Черно море" Мирослав Димитров монтажът на съвременен плаващ кей е необходимост, тъй като старият кей е бил метален и при приставане на лодките, особено при по-неопитни състезатели, често са нанасяни щети.Община Варна подпомага дейността на базата през последните 3 години и чрез закупуване на нови лодки, допълни директорът на общинската дирекция "Спорт" Кристиан Димитров. На базата тренират около 40 деца и младежи на възраст 5-12 клас, по-голямата част от които са възпитаници на Спортно училище "Георги Бенковски".