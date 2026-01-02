Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
При посещение в "Техномаркет" на територията на Варна мъжът забелязал объркване в цената, като действителната цена била приблизително 327 евро или 654 лева, пише клиентът. От кадъра обаче виждаме, че цената в лева е едва около 167 лева.
"Само в Техномаркет Варна 1 лев равен на 2 евро. Евала на валутния курс", пише още той.
Още по темата
/
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
16:57
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
16:17
Още от категорията
/
Влади Николов, от "Аз Вярвам и Помагам": Затваряме една от най-големите страници в нашия живот!
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
19:48 / 01.01.2026
Въпреки леденото време на 1 януари, варненци напълниха централния...
14:37 / 01.01.2026
МБАЛ "Света Анна - Варна": Момченце е първото бебе, което изплака...
10:59 / 01.01.2026
Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да пр...
09:52 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.