Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна. За това съобщи гражданин в социалната мрежа Facebook.При посещение в "Техномаркет" на територията на Варна мъжът забелязал объркване в цената, като действителната цена била приблизително 327 евро или 654 лева, пише клиентът. От кадъра обаче виждаме, че цената в лева е едва около 167 лева."Само в Техномаркет Варна 1 лев равен на 2 евро. Евала на валутния курс", пише още той.