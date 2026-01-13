Във връзка с обявената от 14 януари 2026 г. грипна епидемия в област Варна, ЕРП Север временно преустановява всички планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на областта. Мярката има за цел да гарантира сигурността на електроснабдяването за битовите клиенти в условията на извънредна епидемична обстановка и да подпомогне нормалното функциониране на здравните и обществено значимите институции, както и учебния процес онлайн. ЕРП Север ще продължи да извършва само неотложни и аварийни дейности, при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност.Компанията следи развитието на ситуацията и при промяна на обстоятелствата ще информира своевременно своите клиенти и партньори.