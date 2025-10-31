Грузинец, издирван от Русия, ще бъде временно в ареста, потвърди Апелативен съд – Варна
Защитата изтъкна, че Мераб П. е в нашата страна от 15 години. И тук, и в молещата държава не е осъждан. С оглед възрастта и заболяванията му е подходящо да е с по-лека мярка, смятат адвокатите. Представителят на Апелативната прокуратура пък подчерта, че грузинският гражданин е бил в България със съвсем различна самоличност, няма настоящ адрес, има данни да е извършвал престъпления и на територията на нашата държава.
Съставът на Варненския апелативен съд съобрази следните обстоятелства: Районният съд в руския град Калуга през 2024 г. е издал постановление за мярка за неотклонение. Искането за временно задържане е постъпило по каналите на Интерпол, чрез червен бюлетин. То съответства на изискванията на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и на Европейската конвенция за екстрадиране. Документите съдържат информация за самоличността на лицето, характера на престъплението, приложимата разпоредба от наказателния закон на молещата държава. Предвиденото наказание за деянието е до 15 години лишаване от свобода. Няма данни давността по руското законодателство да е изтекла. Престъплението съответства на деяние, наказуемо и по българския наказателен кодекс – организиране и ръководене на ОПГ.
Освен червения бюлетин от Русия, по отношение на исканото лице е бил издаден и зелен бюлетин от Грузия – за възможна опасност. В последния има информация за осъждане в родината му. Мераб П. е грузински гражданин, пребивава постоянно в България като гръцки гражданин с различно име, уточни въззивния съд. Влязъл е в страната ни от Турция с гръцка лична карта. За установяване на самоличността му е извършено лицево-идентификационно и дактилоскопно изследване. Установена е идентичност. Спрямо него има висящо наказателно производство в Република България. Руските съдебни власти са декларирали намерение за екстрадиция. Целта на задържането е да се обезпечи производството по екстрадиция.
За съдебния състав няма съмнение за наличие на реална опасност грузинският гражданин да се укрие при по-лека мярка за процесуална принуда и така да осуети провеждане на екстрадиционното производство. Този риск се подкрепя от представянето на лицето под различна самоличност и от данните за пътуванията му извън България. Апелативният съд не вижда данни за влошено здраве, което да е в колизия с условията на ареста.
С тези аргументи въззивната инстанция потвърди определението на Окръжния съд, с което по отношение на Мераб П. е взета мярка за временното му задържане. Съдебният акт не подлежи на обжалване.
