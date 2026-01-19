Социално значими теми бяха в основата на официалната работна среща днес на областния управител професор Андрияна Андреева с ръководството на Областния съвет на БЧК във Варна. Председателят на организацията Петър Радушев, зам. председателят и представител на Варна в НС на БЧК Юлиян Страшимиров, както и Милена Сиракова – директор на секретариата на БЧК, представиха основните направления и програми, по които хуманитарната организация ще работи през 2026 година.Наред с продължаващите обучения по първа долекарска помощ, които ще обхванат учители от цялата област Варна, както и с проявите посветени на пътната безопасност, организацията предвижда през идващото лято провеждане на мащабна Демонстрация по водно и морско спасяване в района на община Бяла. Този своеобразен мирен аналог на учението "Бриз“ ще се осъществи в партньорство Областна администрация – Варна, с ВВМУ, с целия доброволчески актив на БЧК и с община Бяла.Друго направление, което организацията планира е повишаване квалификацията в областта на първата долекарска помощ на доброволните формирования, които са създадени в общините от Варненска област. Освен умения за реагиране в условията критични или аварийни ситуации, тези доброволчески структури ще придобият и опитност за спасяване на човешки живот.Областният съвет ще разшири взаимодействието си с училищата от областта, като организира през тази година обучения срещу водния травматизъм. Обучението ще бъде организирано в две групи – за ученици до 4-ти клас и за учащи от 4-ти до 12-ти клас. По тази програма се очаква да бъдат обхванати близо 1500 деца.Областният управите обсъди със своите гости и възможността БЧК да обучи в първа долекарска помощ екипи на общинските администрации в област Варна. Това може да се съчетае с безсрочната областна кръводарителна кампания "Дари кръв, спаси живот“, провеждана съвместно с Кръвния център – Варна, с инициативата "Аз вярвам и помагам“ и със съдействието на общините от областта.Грижата за възрастните хора в домашна среща е друг проект, по който БЧК и Областна администрация могат да взаимодействат. По идея на областния управител през тази година ще се организира форум с участието на различни институции, организации и представители на научните среди, които ще дискутират целия спектър от правните, здравословните и социални проблеми на самотните хора, които с нуждаят от грижа.