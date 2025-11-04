Разширено заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия ще се проведе утре, 5-ти ноември 2025 година, в Областна администрация – Варна. В него участие ще вземат близо 30 институции, дирекции и организации, които имат пряко отношение и задължения за дейности, свързани с предотвратяване и преодоляване на последствия от възникнали бедствени или аварийни ситуации. Заседанието, което има за цел предприемане на превантивни мерки за опазване живота и здравето на населението при влошени зимни условия, ще бъде водено от областния управител професор Андрияна Андреева, а участие в него ще вземат и кметовете на 12-те общини от област Варна.В хода на заседанието ще бъдат изслушани и приети докладите на участниците за подготовката на зимен сезон 2025 – 2026. Кметовете ще предоставят информация за сключените договори с фирмите за поддръжка на общинската и на републиканската пътна мрежа към настоящия момент.Ще бъдат актуализирани схемите за оповестяване и комуникация на членовете на общинските щабове за защита при бедствия. Специално внимание ще се обърне на проверката на състоянието на снегопочистващата техника, собствена и на фирмите, с които са сключени договори, както и за нейното разпределение по общини и пътни участъци.Очаква се Щабът да се запознае и с готовността на компетентните институции за здравното и медицинско обслужване на населението в областта, за възможността образователните институции да функционират при зимни условия и на фирмите да снабдяват при утежнена обстановка хората със стоки и услуги.