Губернаторът на Варна свиква 30 институции, проверява ги за готовността им за зимата
В хода на заседанието ще бъдат изслушани и приети докладите на участниците за подготовката на зимен сезон 2025 – 2026. Кметовете ще предоставят информация за сключените договори с фирмите за поддръжка на общинската и на републиканската пътна мрежа към настоящия момент.
Ще бъдат актуализирани схемите за оповестяване и комуникация на членовете на общинските щабове за защита при бедствия. Специално внимание ще се обърне на проверката на състоянието на снегопочистващата техника, собствена и на фирмите, с които са сключени договори, както и за нейното разпределение по общини и пътни участъци.
Очаква се Щабът да се запознае и с готовността на компетентните институции за здравното и медицинско обслужване на населението в областта, за възможността образователните институции да функционират при зимни условия и на фирмите да снабдяват при утежнена обстановка хората със стоки и услуги.
