Областният управител на област с административен център Варна свикна консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) за предстоящите избори за Народно събрание.Това е изискване следващо указа на президента на Република България, обнародван в Държавен вестник, бр.19 от 19.02.2026 г. (извънреден), с които са насрочени избори за Народно събрание на 19 април 2026 г. Със свое Решение (от 19.02.т.г.) Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията и реда за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.На основание Изборният кодекс на 22.02.2026 г. (неделя) от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, ул. "Преслав“ № 26, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандател избирателен район – Варна, за насрочените на 19.04.2026 г. избори за Народно събрание.Партиите и коалициите са информирани своевременно какви документи следва да представят в хода на консултациите при областния управител.Припомняме, че в състава на РИК – Варна влизат 17 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, които към момента имат представители в парламента, както следва:- за коалиция "ГЕРБ-СДС“ – 5 членове;- за коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове;- за партия "ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 2 членове;- за коалиция "Движение за права и свободи – Ново начало" – 2 членове;- за коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" – 1 член;- за партия "Има такъв народ“ – 1 член;- за коалиция "Алианс за права и свободи“ - 1 член- за партия МЕЧ - 1 член;- за партия "ВЕЛИЧИЕ“ - 1 член.