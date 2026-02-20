Губернаторът на Варна свиква парламентарно представените партии
Това е изискване следващо указа на президента на Република България, обнародван в Държавен вестник, бр.19 от 19.02.2026 г. (извънреден), с които са насрочени избори за Народно събрание на 19 април 2026 г. Със свое Решение (от 19.02.т.г.) Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията и реда за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.
На основание Изборният кодекс на 22.02.2026 г. (неделя) от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, ул. "Преслав“ № 26, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандател избирателен район – Варна, за насрочените на 19.04.2026 г. избори за Народно събрание.
Партиите и коалициите са информирани своевременно какви документи следва да представят в хода на консултациите при областния управител.
Припомняме, че в състава на РИК – Варна влизат 17 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, които към момента имат представители в парламента, както следва:
- за коалиция "ГЕРБ-СДС“ – 5 членове;
- за коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове;
- за партия "ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 2 членове;
- за коалиция "Движение за права и свободи – Ново начало" – 2 членове;
- за коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" – 1 член;
- за партия "Има такъв народ“ – 1 член;
- за коалиция "Алианс за права и свободи“ - 1 член
- за партия МЕЧ - 1 член;
- за партия "ВЕЛИЧИЕ“ - 1 член.
