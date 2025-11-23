Борислав Гуцанов във Facebook.
На срещата бяха още председателят на БСП Варна Павел Раличков, общински съветници и депутатът д-р Десислав Тасков.
"Пред другарите разказах за свършеното от Министерство на труда и социалната политика. За втора предна година пенсиите ще се увеличават по швейцарското правило. След три години замразяване от 2026 втората година от майчинството се вдига от 780 лева на 900 лева. И още нещо много важно - всяка жена, която се върне на работа през втората година ще получава 75 на сто от тази подкрепа.
Не позволихме най-уязвимите да платят цената на кризата. С много усилия “Топъл обяд" и грижата в дома продължават.
На път сме да направим цялостна промяна в грижата за възрастните. Затворихме десетки нелегални домове. Ремонтираме всички 81 държавно финансирани дома за стари хора. До дни предстои да обявим поредна голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи.
Чувам и критиките. Те показват, че БСП е жива. Надявам се всички да се вслушваме в тях, защото знам, че другарите го критикуват, за да помогнат. Благодаря много за добрата дискусия, хубавите думи и градивната критика."
