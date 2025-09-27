Ekathimerini.
В допълнение към използването на банкова карта за пътниците за плащане на билети в градския транспорт, което вече е налично, в близко бъдеще пътниците ще могат да имат пластмасовата персонализирана карта на своя смартфон, в дигитален формат.
Разбира се, че чрез инсталиране на приложението Ath.ena, пътниците, които притежават пластмасова персонализирана карта (шестмесечна, годишна, студентска, карта за хора с увреждания и др.), ще могат да я конвертират в дигитална карта, да я презареждат, да я управляват (например, да декларират загуба на карта и да преглеждат историята на използването ѝ) и да купуват транспортни продукти по всяко време, без да е необходимо да ходят до машините или пунктовете за издаване на билети. В бъдеще функциите на картата могат да бъдат разширени и за други услуги, като например таксита или наемане на велосипеди.
Тази специфична услуга е по-нататъшно развитие на tap2ride, услугата за безконтактно плащане с банкова карта на валидиращи машини на Организацията за обществен транспорт на Атина (OASA), която стартира миналия януари и набира все по-голяма популярност в градския транспорт (метро, трамваи, автобуси и тролейбуси).
Както съобщи главният изпълнителен директор на OASA Йоргос Спилиопулос на 8-ата конференция за инфраструктура и транспорт ITC 2025 тази седмица, 20% от пътниците, пътуващи ежедневно, дял, който се очаква скоро да надхвърли 50%, и 30% от пътниците на летището вече използват tap2ride. В абсолютни стойности от началото на годината са извършени 10 милиона безконтактни транзакции.
Както той подчерта, при всяка безконтактна транзакция има полза както за околната среда, така и за компаниите, тъй като производството на хартиени билети струва по 10 цента всеки.
Същевременно установяването на 24-часово обслужване на части от линиите на метрото, трамвая и автобуса в събота значително засили този конкретен метод на плащане.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Чиста Енергия
преди 46 мин.
Тагнете нашия кмет да се образова.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.