Гъста мъгла и заледени участъци по пътя Варна - Добрич
Видимостта е намалена поради гъста мъгла, а след село Любен Каравелово са налице заледени участъци по пътното платно.
Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост. Екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката.
На терен работят 670 снегопочистващи машини. Сняг продължава да вали почти над цялата страна.
