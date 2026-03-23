Хандбалният "Шумен 61" продължава победите, чака дербито с "Локо"
Гостите бяха подкрепяни от гласовита агитка, която очакваше повече от своите любимци. В крайна сметка победител бе по-опитният и по-можещият отбор, но подопечните на треньорския тандем Никола Карастоянов/ Костадин Семерджиев не успяха да се наложат с по-голяма разлика.
Крилото Теодор Димитров откри за шуменци след открадната топка и бърза контра. Пенков направи 2:1, а Грозев заформи 3:1 и 4:1 след самостоятелна контра и добри стрелби. До края на първата част домакините не успяха да стигнат до равенство, а гостите поддържаха аванс от 3 – 4 гола. По три пъти се разписаха Любо Пенков и Димитър Грозев. По две попадения реализираха Теодор Димитров, Митко Пламенов, Андрей Жечев и Кадир Мехмедов, а веднъж отбеляза Евтимов.
Габровци опитаха да се върнат в мача успешно в началото на втората част, когато стигнаха до две равенства в резултата при 16:16 и 17:17. Тогава те реализираха шест гола срещу само две попадения на гостите. Това обаче бе всичко, което "Чардафон" успя да постигне. По-опитният отбор на гостите дръпна отново с 3 – 4 гола и уби интригата. Грозев се разписа още пет пъти, четири попадения добави Теодор Димитров, Малчев и Кирил Савов вкараха по два пъти, а веднъж реазилизираха Мехмедов, Пенков, Александър Димитров и вратарят Хасан Хасанов.
Съставът на "Шумен 61" - Ем. Стефанов, А. Жечев 2, Т. Димитров 6, Ст. Евтимов 1, Д. Пламенов 2, Л. Пенков 5, Д. Грозев 8 (Х. Хасанов 1, Д. Малчев 1, К. Мехмедов 2, Ал. Димитров 1, К. Савов 2, Д. Бешовишки, В. Каников 1) .
Никола Карастоянов, треньор на "Шумен 61":
В дербито с "Локо" ще покажем какво можем!
За съжаление в мача срещу "Чардафон" не се получи това, което искахме, а именно – да доминираме над съперника. Играхме плахо и припряно. Не можахме цял мач да отворим по-голяма разлика от 5 гола.
Второто полувреме започнахме много разконцентрирано. Не бяхме решени да разиграем съперника. Победихме, но играхме слабо. Надявам се това да не е тенденция.
Трябва да премоделираме облика на играта си в малкото време, което остава до дербито с "Локо". Надявам се момчетата да разберат, че трябва да бъдат по-концентрирани и отдадени на идеята за победа. Домакини сме. Надявам се срещу "Локомотив" да излезем пределно мобилизирани и да покажем какво можем.
