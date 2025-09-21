ЗАРЕЖДАНЕ...
Хаос на Аспарухов мост! Някой се е самоубил?
Според очевидци, униформените служители сочат към водата под съоръжението, което породи спекулации за скочил човек. Към този момент обаче няма официално потвърждение на тази информация от страна на властите, пише Блиц.
Движението в района е затруднено. Органите на реда извършват оглед. Очаква се официална информация от пресцентъра на МВР-Варна.
