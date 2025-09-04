ЗАРЕЖДАНЕ...
Хаос във Варна: Кола се заби в спирка в "Аспарухово", друга влезе в тото пункт на центъра
Жената, управлявала колата, е с леки контузии, други пострадали няма. По информация на КАТ до катастрофата се е стигнало заради здравословни причини на пострадала жена.
Вторият инцидент е станал в центъра на "Аспарухово". Там автомобил е излязъл от платното и се е забил в спирка. По предварителна информация няма пострадали лица.
