Две катастрофи са станали само за минути във Варна. Първият инцидент е станал в центъра на морската столица на бул. "Мария Луиза. Блъснали са се две коли, след което единият автомобил е отскочил по тротоара и е влязъл в тото пункта близо до кръстовището с улица “Шипка".Жената, управлявала колата, е с леки контузии, други пострадали няма. По информация на КАТ до катастрофата се е стигнало заради здравословни причини на пострадала жена.Вторият инцидент е станал в центъра на "Аспарухово". Там автомобил е излязъл от платното и се е забил в спирка. По предварителна информация няма пострадали лица.