Непочистени са основните булеварди и улици в крайните райони на Варна в днешния зимен ден. Снеговалежът и ниските температури буквално блокира "Младост" и "Възраждане", сигнализират читатели на Varna24.bg.

Те ни изпратиха снимки на закъсали автомобили. Ул. "Вяра" и бул. "Сливница" са заледени, а шофирането по тях става с изключително ниска скорост. Почти непроходими са малките улици в тези райони, където вече има няколко сантметра снежна покривка и лед.

Навън температурата е -6 градуса. Очаква се снеговалежът да спре до обяд.