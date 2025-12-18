Хиляди абонати ще останат без ток днес във Варна и областта
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 18.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Ракитника, м-ст Черноморец, ПС ВиК Черноморец, фирма ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД.
На 18.12.2025 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна, кв. Галата – ул. Адмирал Грейг, ул. Дядо Димитър-Македонеца, ул. Кап.I Ранг Георги Купов, ул. Кап.I Ранг Ст. Димитриев, ул. Крайбрежна, ул. Черноморска, ул. Морски бриз, електрозахранени от ТП 843.
В периода 16.12.2025 г. - 18.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 18.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кичево – около следните улици: : ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната и Кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.
На 18.12.2025 г., от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна, кв. Галата – ул. Стария фар, ул. Крайбрежна.
На 18.12.2025 г., от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Галата, м-ст Зеленика, част от м-ст Прибой.
На 18.12.2025 г., от 9:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Ален мак, района около ул. Генко Станев, ул. Никола Димитров и ул. Сергей Николчев.
