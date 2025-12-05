Хиляди абонати във Варненска област ще останат без ток днес
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 05.12.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Долни чифлик - улиците: Демокрация, Ботевска, Черно море, Вихрен, Опълченска, Марин тепе, Пирин, Стара планина, Тракия, Огражден, Люляк, Черни връх, Ружа, Детелина, Еделвайс, Цар Самуил, Родопи, Цар Калоян, Латинка, Цар Асен, Бръшлян, Иван Асен II, Кокиче, Странджа, Шипка, Лонгоз, Беласица, м-ст Кайряка, електрозахранени от ТП 12.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Виница, ул. Черно море, част от ул. Гларус, електрозахранени от ТП 891.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Комарево.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Суворово – улиците: Захари Стоянов, Иван Вазов, Васил Петлешев, Средна гора, Цар Борис, Любен Каравелов, Хан Тервел, Шипка, Стара планина, Христо Ботев, Тодор Каблешков, Желю Войвода, Васил Петлешков, Иван Шишман, Стоян Заимов, Паисий Хилендарски, Цар Самуил, Иван Асен, Перущица, Република, Георги Раковски, Цар Иван Асен, Батак, Копривщица, Възраждане, м-ст Птицеферма, м-ст Цареви ливади.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Девня – ул. Просвета, ул. Здравец, бул. Съединение, ул. Кирил и Методий, ул. Патлейна, електрозахранени от ТП 19.
В периода 03.12.2025 г. - 05.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Дюлино.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - Западна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 2198.
На 05.12.2025 г., от 8:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица и с. Засмяно.
На 05.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Приселци - местност Комлука, електрозахранени от ТП 15.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - м-ст Бриз юг, м-ст Свети Никола, ул. Д-р Любен Попов, ул. Д-р Мирон Игнатиев, електрозахранени от ТП 1747.
На 05.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Храброво, ТП Овчарник Провадия и ТП ПС СЕП Блъсково, МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.
Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61
