На 23.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна – карето, заключено между ул. Девня, ул. Дунав, ул. Дебър, ул. Ал. Дякович, електрозахранени от ТП 292.

На 23.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Княз Борис, ул. Русе, ул. Александър Дякович, ул. Девня, бул. Проморски.

В периода 23.03.2026 г. - 25.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Господиново, с. Юнец.

В периода 23.03.2026 г. - 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 23.03.2026 г. - 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

 

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61