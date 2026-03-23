Хиляди абонати във Варненска област ще останат без ток в първия работен ден от седмицата
©
гр. Варна – карето, заключено между ул. Девня, ул. Дунав, ул. Дебър, ул. Ал. Дякович, електрозахранени от ТП 292.
На 23.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Княз Борис, ул. Русе, ул. Александър Дякович, ул. Девня, бул. Проморски.
В периода 23.03.2026 г. - 25.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Господиново, с. Юнец.
В периода 23.03.2026 г. - 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 4.
В периода 23.03.2026 г. - 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.