На 23.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна – карето, заключено между ул. Девня, ул. Дунав, ул. Дебър, ул. Ал. Дякович, електрозахранени от ТП 292.На 23.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Княз Борис, ул. Русе, ул. Александър Дякович, ул. Девня, бул. Проморски.В периода 23.03.2026 г. - 25.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Господиново, с. Юнец.В периода 23.03.2026 г. - 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 4.В периода 23.03.2026 г. - 24.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61