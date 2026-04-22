В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Малко Ю, м-ст Мешелика, м-ст Дели Сава, м-ст Баалар Бою, м-ст Траката, м-ст Евксиноград, м-ст Дъбравата, м-ст Узун Алан, м-ст Фатрико дере, ул.13-та, ул. 14-та, ул. Илия Бешков, ул. Божидар Божилов, ул. Ненко Балкански и ул. Чавдар Мутафов, електрозахранени от ТП 963.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Евксиноград и част от ул. Св. Св. Константин и Елена.

На 22.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Бяла - част от ул. Хан Тервел, ул. Хан Аспарух, ул. Приморска, ул. Константин Преславски, електрозахранени от ТП 6.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Дубровник № 2,36, 46, ул. Арх. Дабко Дабков № 17, ул. Петър Райчев 1, 2,12,14, 22, 24, 35, електрозахранени от ТП 250.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - кв. Левски 9, ул. Лоза 1, 6, 8, 10, 12, 16, ул. Мир 1, 2, 26, ул. Рощок 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 19, 21, 23, ул. Тодор Бояджиев 3, 7, електрозахранени от ТП 453.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 21.04.2026 г. - 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 22.04.2026 г. - 23.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 5 и ТП 2.

В периода 22.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Дръндар.

На 22.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Брестак.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Брестак , с.Метличина.

На 22.04.2026 г., от 8:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна, кв. Аспарухово – ул. Южен залив, м-ст Карантината.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня - ул. Габрово, ул. Осми март, ул. Цар Калоян, ул. Райко Даскалов, ул. Христо Ботев, ул. Царевец, ул. Янтра, ул. Дунав, ул. Перущица, ул. Брезник, ул. Иван Вазов, ул. Лозарска, ул. Митко Палаузов, ул. Оборище, ул. Пирин, ул. Плевен, ул. Плиска, ул. Първи май, ул. Сливница, ул. Стефан Караджа, ул. Тракия, ул. Хъшове, ул. Шипка, ул. Янтра, ул. Христо Ботев, ул. Райко Даскалов, училище СУ "Васил Левски", общежитието на ул. Бузлуджа и ВиК Варна ООД, електрозахранени от ТП 22, ТП 5, ТП 4, ТП 2 ВиК.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Девня.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Бързица – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 22.04.2026 г. - 23.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 22.04.2026 г., от 8:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Любен Каравелово - СТП 3 Л. Каравелово и ТП МТЕЛ Л. Каравелово.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Ботево.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - част от м-ст Ален мак – района между и около ул. Петър Попов и ул. Янко Славчев, района около спирка "Изгрев", КК Чайка - ул. Катя Палазова, района около ВСУ.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - Южна промишлена зона, абонатите, електрозахранени от КТП 54.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.

В периода 21.04.2026 г. - 23.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Дългопол.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 22.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

В периода 21.04.2026 г. - 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 1.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61