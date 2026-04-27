На 27.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Долище и помпени станции в района на с. Орешак.

На 27.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Орешак.

На 27.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - кв. Виница, ул. Албена, ул. Александър Кръстев, ул. Аметис, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Пеньо Пенев, ул. Свети Георги, ул. Съби Велков, ул. Тюркоаз, ул. Христо Каварналиев, част от бул. Цар Борис III, м-ст Розмарин, м-ст Кара Али и м-ст Виница Север, електрозахранени от ТП 1655.

На 27.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Георги Бенковски 53, 57, 59, ул. Георги Живков 28, ул. Панайот Волов 34, 36, ул. Д-р Пискюлиев 22, 24, 26, 30, 42, електрозахранени от ТП 63.

В периода 27.04.2026 г. - 29.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Бяла - ул. Димитър Янев, ул. Аврам Гачев, ул. Рила, ул. Пирин, ул. Господин Милушев, ул. Иван Калчев, ул. Стара планина, ул. Здравко Бомбов, ул. Михаил Дойчев, ул. 10 та, ул. 11та, ул. 12 та, ул.13 та, ул. Братя Господинови, ул. Петър Петров и жилищни комплекси Фортуна.

На 27.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Пчелник.

В периода 27.04.2026 г. - 29.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Щипско – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Дръндар.

На 27.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - бул. Сливница 181.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кичево - източната част на селото, електрозахранена от ТП 3.

В периода 27.04.2026 г. - 28.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 27.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 27.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Провадия – ул. Цар Освободител, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Гроздьо Желев, ул. Христо Ботев, ул. Никола Вапцаров, ул. Камчия, ул. Климент, ул. Райко Даскалов, ул. Иван Рилски, ул. Украйна, ул. Бойчо Желев, ул. Хан Крум, ул. Любен Каравелов, ул. Козлодуй, ул. Петър Моллов, ул. Хаджи Димитър, ул. Алеко Константинов, ул. Измътец, ул .Цанко Церковски, електрозахранени от ТП 2, ТП 3 и ТП 4.

На 27.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Провадия.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27.04.2026 г. - 01.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Дългопол.

В периода 27.04.2026 г. - 30.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ботево.