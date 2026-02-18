Сподели close
Усложнена остава пътната обстановка по пътя Варна-Търговище, за това сигнализират хора в мрежата.

Потребители публикуват снимки, на които се виждат аварирали атомобили, коли претърпяли ПТП и непочистени пътни настилки.

"Пътят Варна-Търговище е ад!", пише сайтът MeteoBalkans.

Шофирайте разумно!