Хора още чакат да им върнат парите от VARNA BREEZE by EXIT. Жена: Дала съм 450 лева

© Все още има меломани, които не са си получили обратно парите за билети от Фестивала VARNA BREEZE by EXIT, след като от община Варна обявиха, че четиридневното събитие от платено става безплатно. Това стана ясно само ден преди началото на фестивала, на 15-ти август, и след период на продажба на билети. Така и до днес закупилите билети са в безплодна комуникация с продавача на билети от една страна, с организатора от друга и с община Варна от трета. Това разказаха в предаването на Радио Варна "Новият ден“ Янка Димитрова и Екатерина Минчева. Димитрова е закупила още в края на юли шест билета на обща стойност 450 лв., Минчева четири за 200 лв.



За това събитие EXIT - един от най-големите музикални фестивали в Европа в обединение с българския BREEZE и община Варна поканиха национално и световно известни певци, групи и диджеи.



Една от основните критики, изразена от меломаните в социалните мрежи, беше че организаторите правеха постоянно някакви промени и известяването им не беше своевременно.



На 19-ти юли кметът на Варна Благомир Коцев и ексклузивният представител на ЕXIT за България Борислав Миланов дадоха съвместна пресконференция, на която представиха програмата на фестивала, обявиха цените на билетите и уточниха, че събитието ще е безплатно на 15 август-празникът на Варна.



В прессъобщението на общината на 19-ти юли се казва: "Цената на пълния пакет, даващ достъп до всяка сцена и всеки платен ден, ще бъде 200 лева. Ако се закупува за всеки отделен ден, билетът ще струва 75 лв. Организаторите дават възможност и за закупуване на билети след 00:30 ч., които ще струват 50 лв. Догодина планираме фестивалът да е още по-грандиозен, каза още Миланов. Той допълни, че амбицията на екипа е през следващата година "Varna Breeze by Exit“ да достигне мащабите на оригиналния сръбски формат, който тази година е посетен над 260 000 души във всички фестивални дни.“



На 14-ти август в 12.20 часа общината изпратиха съобщение до медиите, че "След преговори с организаторите са договорили всички концерти да бъдат безплатни за жителите и гостите на града. Платени ще бъдат единствено VIP зоните на двете сцени“.



След това преди втората фестивална вечер, на 16-ти август в 17 часа от пресцентъра на общината отново изпратиха до медиите съобщение, че фестивалът Varna BREEZE by EXIT продължава с безплатна програма до 18 август.



На 18-ти август, преди концерта на Chambao, кметът Благомир Коцев с пост в социалната мрежа написа "В централната част пред сцената ще е платена зона, а встрани ще бъде безплатна“, при което следва реакция на феновете към него "Кога ще върнете парите???????“.