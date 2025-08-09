ЗАРЕЖДАНЕ...
Хората със зрителни проблеми във Варна се придвижват трудно в града
© БНТ
Представете си, че не виждате. Трябва да минете през подлез. Подлезът, през който минавате, за да стигнете до регионалната организация на Съюза на слепите във Варна. Оттам всеки ден минават десетки хора със зрителни проблеми. От тавана на подлеза преди време има паднала мазилка, но никой не я е почистил, посочва БНТ.
Ваньо Биячев: "Опасно е, може и някой човек да си удари главата, за нашите хора, незрящите, това е един от подлезите, който най – много се ползва."
За незрящите хора във Варна придвижването по тротоарите в града е истинско предизвикателство.
Ваньо Биячев: "С тротинетките е ужасно. Оставят ги – онзи ден беше точно тук на този подлез, оставена пред стъпалата, добре, че с бастуна чукнах, направо щях да литна надолу."
Има прости изисквания за градската среда. Първото и последното стъпало в подлеза, а и във всички останали, трябва да са с различен цвят. Но не е направено.
Христо Шипанов, председател на Съюза на слепите във Варна: "То е изискване за достъпната среда в урбанизираната градска територия на Община Варна."
Звуковата система на спирките, която да дава информация за пристигащите градски автобуси, отново трябва да заработи.
Христо Шипанов, председател на Съюза на слепите във Варна: "И ние тука непрекъснато се питаме кой номер дойде, кой номер? За нас са най-проблемни кръстовищата, липсата на такива тактилни подходи, с обозначение, с тактилни пътеки, по които ние можем спокойно да се ориентираме."
От Община Варна заявиха, че обследването на подлезите предстои.
Димитър Кирчев, заместник-кмет на Община Варна: "Много са на брой, над 60 подлеза, всички са в критично състояние, аз не помня да е правен основен ремонт на някой от подлезите в града, последните 30 години."
Що се отнася до звуковата система на спирките, обмисля се изграждането на нови информационни табла, които освен текст ще предоставят и аудиоинформация. Въпросът е - кога?
Още от категорията
/
Звездни снимки във Варна
02.08
Награждават човека, гасил сам пожара край АМ "Тракия", докато петмесечното му бебе чака в колата
23.07
Павел Попов от протеста във Варна: Благомир Коцев бе неудобен и не влизаше в договорки с тях, готови са да изрекат откровени лъжи, за да го свалят
18.07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Аварирал автовоз причини огромно задръстване на Аспарухов мост въ...
19:38 / 07.08.2025
Община Варна изплати дълга си, заради който бяха запорирани сметк...
18:36 / 07.08.2025
Най-накрая започва ремонт в този район на Варна
16:01 / 07.08.2025
Контрера: София и Варна са по-мръсни при "Промяната", а милионите...
14:30 / 07.08.2025
Опасната игра на дете във Варненско остави 2 семейства без дом
20:29 / 05.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.