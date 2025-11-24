Сподели close
"Това се превърна в ежедневие при нас", споделиха пред Varna24.bg жители на варненския квартал "Възраждане". Става въпрос за поредната авария на ВиК от тази сутрин.

Вода шурти по улицата пред блок 15.

ВиК-екипи вече работят по отстраняване на аварията, която остави "на сухо" домакинствата в района тази сутрин. По информация на дружеството повредата се очаква да бъде премахната до 14 часа.