"Това се превърна в ежедневие при нас", споделиха преджители на варненския квартал "Възраждане". Става въпрос за поредната авария на ВиК от тази сутрин.Вода шурти по улицата пред блок 15.ВиК-екипи вече работят по отстраняване на аварията, която остави "на сухо" домакинствата в района тази сутрин. По информация на дружеството повредата се очаква да бъде премахната до 14 часа.