Hов електронен регистър ще заработи във Варна
Регистърът следва да съдържа снимков материал и информация за здравословното състояние на дърветата. Подробното обследване и фитосанитарна експертиза изискват значителен ресурс и на този етап изследването не може да бъде направено в пълния му обем. Затова на срещата беше обсъдено да бъдат приоритизирани конкретни локации – Морска градина, градски градини и паркове, булеварди и централни улици и други натоварени обществени територии.
Проучени са предложения за извършване на обследването, което да включва освен визуален оглед от експерт, така и анализ с два специализирани уреда. Причината за подробното изследване е, че при някои дървета има видимо съхнене на кората, клоните и върховете, наличие на болестотворни гъби и други вредители, образувани са дълбоки хралупи. При други обаче, на пръв поглед здрави и зелени дървета, има гнилостни процеси и кухини, невидими с просто око, които биха могли да представляват опасност. Отчетен е фактът, че огромна част от видовете са надхвърлили пределната биологична възраст, обичайна за градски условия.
Община Варна работи съвместно със Съюза на ландшафтните архитекти в България и частност СЛА – Дружество Варна при изготвянето на инициативи и стратегии за развитие на зелената система на града, както и при анали за съществуващата ситуация. Разчита се на тяхната експертиза и предложения за приоритетни дейности и примери за добри практики, основани на актуалните условия на градската среда – динамичната промяна на климата, застрояването, спазването на отстоянията и др. технически подробности. Въз основа на направените експертни предложения и бележки към състоянието на дърветата в публичните зелени площи ще бъдат планирани следващите дейности на Общината със съответното им финансиране. Основна цел е да бъдат предотвратени инциденти с пострадали хора и засегнато имущество, както и да бъдат изготвени етапни и сезонни програми за изпълнение на предприетите мерки.
Обсъдено беше и предложение за изготвяне на нова протоколна рамка и инструкции, които да регламентират дейностите по резитби и премахване на опасни и сухи клони и дървета в съответствие с наредбата за опазване на зелените площи и декоративната растителност.
