След известно прекъсне бе възобновен конкурсът за нови лица за модния бизнес New face of Varna. Проектът бе създаден през 2009 г. от Десислав Димитров, PR специалист. От този формат през годините е започнала кариерата на много модели от морската столица сред които Габриела Генчева, Жаклина Братанова, Радина Филипова, Лаура Марак и други.



Подготовката за мероприятието започна през октомври, но заради пандемичната обстановка конкурса се проведе на 3 април от 16 часа в градината на хотел "Империя" в центъра на Варна. В конкурса взеха участие кандидат- модели от Варна, София, Ботевград, Тетевен и Враца, избрани след онлайн кастинг. Те дефилираха в 2 тура с бански костюми и официалните рокли на Сватбен център Варна My wedding - роклите с който са облечени девойките в популярното предаване "Ергенът".



Това беше и поводът организаторът на конкурса, който влезе и в ролята на водещ, да подари по един нарцис на всяка от участничките и сподели, че за него всички са победителки, но за да направи своя избор ще поиска помощ от журито.



В комисията бяха представители на водещите модни агенции, собственикът на верига фризьорски салони, както и първата носителка на приза - Габи Генчева и Ева Добрева - красавицата, която наскоро представи страната ни конкурса "Мис Свят". Сред гостите на събитието бе забелязан и кмета на район "Одесос" - Георги Недев, който услужливо позира за снимка с победителката и нейната майка.



За победителка журито избра Хрисиана Иванова. Тя е ученичка от ОУ "Г. С. Раковски" - гр. Варна. От 4 години се занимава професионално с модерен балет в танцова школа "Електра" с ръководител Ивелина Тодорова. При участието си в конкурса за таланти New Stars спечели втора награда. От 5 години се занимава с актьорско майсторство в Арт център "Арлекин" с ръководител Таня Гунчева.



Печели награда за най-добра женска роля с участието си в мюзикъла "Замръзналото кралство" и спектакъла "Малката Баба Яга" през 2021г.



През 2021 печели титлата "Малка Мис България" в категория Тийн. От 1 година е модел на бутик за детски официални рокли - Magic steps kids. Мечтае да стане известна актриса и модел. Съвсем скоро ще я видим в няколко театрални постановки, модни ревюта и балетни концерти. Предстои ѝ да представи България на международния конкурс Little Miss Planet в Дубай.



Девизът на красавицата е "Няма нищо по-ценно от истинското приятелство". В конкурса бяха раздадени и много специални награди, сред които бе избрано и лице на популярната марка бижута Antiques & Gold Jewellery, чийто избор случайно дублира и избора на журито.



Между двата кръга с прекрасни вокални изпълнения гостите зарадва невероятна Бриана, която бе и член на журито.



Бриана Петрова е носителка на титлите Малка Мис Свят 2019 г. и Малка Мис Планета 2020 г. Освен като модел, тя участва и в много национални и международни конкурси, от които има спечелени над 110 златни медала и много Гранд При награди от цял свят - с пеене,танци и пиано. Участва в няколко филма и в най-мащабната продукция на Държавна опера Варна - Цар Лъв.