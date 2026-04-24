Големи температурни амплитуди ни чакат утре, но това важи за останалата част от страната, но не и за Черноморието. Минимални 8 и максимални 16 ни чакат утре във Варна.

Сутринта само на отделни места по високите полета на Западна България ще има условия за слана. Ще бъде предимно слънчево, прогнозира НИМХ, цитиран от ФОКУС. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е от 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.