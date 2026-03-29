Едно от най-очакваните културни събития на сезона – откриването на изложбата "Отвъд рамката“ на международно признатия визуален артист Искрен Илиев – ISI, се състоя в петък вечерта при огромен интерес в емблематичното арт пространство "Банката 1925“ (ул. "Габрово“ 2). Десетки почитатели на съвременното изкуство изчакваха реда си, за да влязат в залата, която се превърна в сцена на картини, които се движат и музика, която рисува.След години на успехи в артистичните центрове на Европа, роденият през 1975 г. във Варна творец се завърна в родния град с концепция, която заличава границата между традиционното платно и дигиталната реалност. Експозицията представя серия от голямомащабни фигуративни платна и експериментално съчетава класическа живопис и нови медии."Отвъд рамката“ не е просто изложба, а цялостно сетивно преживяване. Чрез умелото използване на технологии и музика статичните образи от платната "оживяват“. Високотехнологичните светлинни ефекти - 3D Mapping прожекции, превърнаха пространството в динамична инсталация. Атмосферата беше допълнена от виртуозните импровизации на "Братя Владигерови“ - джаз дует на близнаците Александър и Константин, внуци на великия Панчо Владигеров. Те са трето поколение музиканти, които живеят и работят основно във Виена. В джаз диалога на ритъма и цветовете в залата се включиха Мишел Нахабедян и Стоил (Стю) Иванов.Искрен Илиев - ISI е възпитаник на Университета за приложни изкуства във Виена в класа на проф. Волфганг Хутер. Творческата му биография включва сценографии за събития на световни брандове, както и участия в някои от най-престижните форуми за съвременно изкуство в Европа. Стилът му съчетава класическата естетика на маслената живопис с модернистични експерименти и видео пърформанс. Комбинира графичните елементи от ецването с маслени бои или акрил върху платно, което създава богат визуален слой с едновременно графична точност и експресивен цвят.Неговите композиции често изобразяват човешки фигури със силно присъствие и характерна анатомия, поставени в среда от абстрактни цветови петна и форми. Централно място заемат българските шевици и орнаменти, които художникът вгражда в платната си. Вплетените в тъканта на картината фини фолклорни мотиви не са просто декорация, а символна връзка с корените и родовата памет"Отвъд рамката“ е първата изложба на Искрен Илиев – ISI от 30 години насам. Тя се реализира с подкрепата на Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие“, по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Изложбата ще продължи до 29 март като самостоятелна експозиция. Входът е свободен.