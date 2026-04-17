46- годишен варненец, криминално проявен е заловен от екип на Трето РУ. След бързи действия на полицаите, мъжът е установен, като извършител на кражба на мобилен телефон.

Инцидентът е станал малко преди полунощ, а до прецизната реакция на служителите на реда се стигнало след подаден сигнал от потърпевшия.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство. Вещта, обект на престъплението, е върната на пострадалия.