за проблем на ученици и техните родители в училище в морския град, което няма собствена сграда, с казуса се заеха и общинските съветници от комисията по наука и образование към Общински съвет – Варна. С пълно единодушие те дадоха съгласието си да бъдат отпуснати средства за облагородяване на дворното пространство към сградата, в която учат част от учениците на ОУ "Иван Вазов“. Съветниците гласуваха 41 хил. евро на база на подадената от дирекция "Образование“ информация, но тази сума може да претърпи леки корекции в резултат на внесена от училищното настоятелство количествено-стойностна сметка. Въпросът ще бъде обсъден и от финансовата комисия, а окончателното решение ще вземе Общинският съвет.
Училището няма собствена сграда и използва етаж от Центъра за специална образователна подкрепа, разположен на ул. "Петко Стайнов“. По думите на родители и учители част от оградата около двора е компрометирана и съществува опасност от инциденти.
Предвижда се средствата да бъдат използвани за довършителни строително-ремонтни дейности, включително обезопасяване на дворното пространство, асфалтиране на около 400 квадратни метра площадка и обновяване на зелените площи.
На заседанието на комисията съветниците дадоха съгласието да се отпуснат и до 5 хил. евро за изготвяне на Стратегия за предучилищното и училищното образование в община Варна. Предвидено е документът да бъде изработен на 4 етапа. В рамките на първия етап ще бъде направен цялостен анализ на състоянието на детските градини, училищата и извънучилищните звена чрез въпросници, попълнени от техните директори. На втория етап ще се изработят три доклада въз основа на събраната и обработената от въпросниците информация.
Третият етап предвижда обществено обсъждане с участието на родители, преподаватели, представители на местната власт, ученици и бизнеса, с цел формулиране на обща визия за развитието на образованието и определяне на ключовите приоритети. В четвъртия етап ще бъдат конкретизирани мерките, сроковете за изпълнение и източниците на финансиране, след което стратегията ще бъде представена в окончателния ѝ вид.
Първият и третият етап ще се реализират от общинската администрация. За втория етап и за изработването на окончателния вид на стратегията с определяне на мерки, срокове, финансиране и публичност е необходим разход до 5 хил. евро.
В дневния ред беше включено и искане от администрацията за отпускане на 8 хил. евро за поддръжка и надграждане на електронната платформа за прием на проектни предложения, реализирани от неправителствени организации и неформални младежки групи по програма "Младежки дейности" на Община Варна. То обаче не получи необходимата подкрепа от членовете на ПК "Наука и образование“.
Съветниците избраха също съставите на двете експертни комисии, които ще разглеждат номинациите за награда "Варна“ в сферата на науката и висшето образование, както и в системата на предучилищното и училищното образование. Според приетите статути на отличието в съставите на експертните комисии участват по трима представители на ПК "Наука и образование“. По правило двете комисии се оглавяват от председателя на ПК "Наука и образование“, като през този мандат постът се заема от Владислав Бакалов. В състава на Експертната комисия, която ще разглежда номинациите в сферата на науката и висшето образование, бяха избрани София Колева и Диян Атанасов. За Експертната комисия в системата на предучилищното и училищното образование съветниците определиха Диян Атанасов и Антон Апостолов.
