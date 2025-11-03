И Община Варна с кампания за еврото
Началникът на сектор "Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Варна комисар Живко Желев присъства на седмичната оперативна среща на администрацията на Община Варна. Той запозна директорите на дирекции и общински предприятия и дружества, районните кметове, кметовете на селата в община Варна и ръководителите на други звена с принципите на информираност и прозрачност, залегнали в Закона за въвеждане на еврото в Република България и най-вече с възможните злоупотреби във връзка с неговото прилагане в периода на двойно обращение и след това. Комисар Желев информира за конкретни мерки за предотвратяване на рискове за сигурността и обществения ред, свързани най-вече с разпространението и обмяната на евробанкноти и евромонети.
Кампанията е насочена основно към по-уязвимите групи от населението (възрастни хора, лица с ограничена финансова грамотност, жители на малки населени места и др.), като се разчита на непосредствения им контакт със служители на различни институции, които да ги запознаят с правилата и процедурите, предвидени в ЗВЕРБ – районни полицейски инспектори, ръководители на медицински пунктове по места, председатели на земеделски кооперации и др. Специален акцент бе поставен върху обектите за обмяна на левове, като бе посочено, че официалните места за това са банковите и пощенските клонове.
Във Фейсбук страницата на Областната дирекция на МВР-Варна - https://www.facebook.com/odmvrvarna?locale=bg_BG, е планирано да бъдат публикувани материали във връзка с рисковете от замяна на български левове с фалшиви банкноти, от придобиване на информация за лица, натрупали значителен финансов ресурс без необходимата финансова грамотност (предимно възрастни хора), от фишинг измами с получаване на мейли от престъпни групи с приканване за верификация на банкови сметки и др., стана ясно по време на срещата.
Заместник-кметът Илия Коев апелира ръководителите на отделните звена в структурата на Община Варна към активност в кампанията, така че тя да достигне до възможно най-много граждани.
