При съвместна проверка на инспектори от ИАРА - Варна и ОДБХ - Варна в град Вълчи дол, беше установено лице, продаващо риба от вида "илария" на тротоара на оживено място.Лицето не притежава никакви търговски документи за рибата или за произхода, както и не е регистриран за продажба. На нарушителят съставиха актове и от двете институции, съобщи ИАРА.