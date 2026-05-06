Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) организира ден на отворените врати за бъдещите професионалисти в Бургас, Варна и Русе.

Денят на отворените врати посрещна над 50 ученика и се проведе в структурите на Агенцията - Бургас, Варна и Русе, с мисия за подготовка на бъдещи кадри. Инициативата поставя акцент върху обмяната на опит и активното включване на младите хора в реалната работна среда на Агенцията.

В събитието се включиха преподаватели и ученици от 9, 10 и 11 клас от Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" – Бургас, Варненската морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе. Те посетиха административните сгради на ИАРА в трите града и се запознаха отблизо с дейността на институцията.

Програмата на Деня на отворените врати включваше представяне на работата на ръководните и контролните органи, както и срещи с експерти от Агенцията. Особен интерес предизвика интерактивният елемент "Роля за един ден", чрез който учениците имаха възможност да влязат в ролята на служители и да се докоснат до ежедневните предизвикателства в сектора.

Събитието се реализира под ръководството на изпълнителния директор на ИАРА Милен Димитров, с ясната цел да се изградят устойчиви партньорства между образователните институции и администрацията.

Във Варна учениците се запознаха със структурата, работата на инспекторите, техните правомощия, реакцията при сигнал от спешен телефон 112 и съвместна работа с другите институции. Учениците проявиха интерес за квотирания вид риба "калкан", за видовете нарушения и видяха как изглежда билета за стопански риболов.

Основен фокус беше поставен върху предоставянето на практически знания и умения, както и върху създаването на мотивация за професионална реализация в сферата на рибарството и аквакултурите. Чрез въвличането на учениците в реални дейности, свързани с контрола и опазването на водните ресурси в Черно море и вътрешните водоеми на страната, инициативата създава стабилна основа за изграждане на подготвени и ангажирани млади специалисти.

Съчетавайки теория, практика и пряк опит, Денят на отворените врати утвърждава своята роля като важна стъпка към устойчивото развитие на сектора и активното участие на младите хора в опазването на природните ресурси.

ИАРА благодари за съдействието на Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" – Бургас, Варненската морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе.