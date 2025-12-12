ИУ – Варна е единственото висше училище у нас със Знак за качество
На 5 декември 2025 г. се състоя Годишната национална среща на организациите със Знак за качество по програма "Европейски корпус за солидарност“, открита от г-н Николай Спасов – изпълнителен директор на ЦРЧР. Събитието имаше за цел да подкрепи организациите в тяхната дейност, да стимулира обмена на опит и да очертае бъдещи насоки за развитие на доброволческите инициативи.
По време на срещата Националната агенция подчерта, че Икономически университет – Варна е единственото висше училище в България, притежаващо Знак за качество.
Форумът се утвърди като важна платформа за развитие, оценка и надграждане на работата на отличените организации, като още веднъж акцентира върху значението на солидарността и доброволчеството като основни европейски ценности.
