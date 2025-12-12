Годишният Тематичен мониторинг и среща за управление на проекти по програма "Еразъм+“ събра над 130 бенефициери и експерти. Събитието, което се проведе преди дни, бе открито от г-н Владимир Йорданов – заместник изпълнителен директор на ЦРЧР. Форумът предостави възможност за обмен на опит, задълбочаване на знания и насърчаване на успешни практики в рамките на програма "Еразъм+“.На 5 декември 2025 г. се състоя Годишната национална среща на организациите със Знак за качество по програма "Европейски корпус за солидарност“, открита от г-н Николай Спасов – изпълнителен директор на ЦРЧР. Събитието имаше за цел да подкрепи организациите в тяхната дейност, да стимулира обмена на опит и да очертае бъдещи насоки за развитие на доброволческите инициативи.По време на срещата Националната агенция подчерта, че Икономически университет – Варна е единственото висше училище в България, притежаващо Знак за качество.Форумът се утвърди като важна платформа за развитие, оценка и надграждане на работата на отличените организации, като още веднъж акцентира върху значението на солидарността и доброволчеството като основни европейски ценности.