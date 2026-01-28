ИУ-Варна кани на Ден на отворени врати за кандидат-студенти
©
Икономически университет – Варна е на второ място в страната сред държавните висши училища с най-висок среден успех на новоприетите студенти – Отличен 5,51 – показват данните от Рейтинговата система на висшите училища в Република България.
Той предлага обучение в 28 бакалавърски специалности в редовна форма, като по 6 от тях има и дистанционна форма. Специалностите са от четири акредитирани професионални направления: "Администрация и управление“, "Икономика“, "Туризъм“ и "Информатика и компютърни науки“. Обучението по четири от тях в направление "Икономика“ се провежда на английски език и по една в направление "Туризъм“ – на руски език.
Всички кандидат-студенти за специалности от професионални направления "Икономика“ и "Администрация и управление“, които участват в класирането с резултати от държавен зрелостен изпит по математика или общ конкурсен изпит по математика, се класират по първа желана специалност до запълване на местата под условие.
Икономически университет – Варна ще проведе общ конкурсен изпит по математика във формат ДЗИ по математика за общообразователна подготовка през месеците март, април и юни по допълнително обявен регламент.
Подробна информация за кандидатстудентския прием в ОКС "бакалавър“, сроковете за подаване на документи и датите за конкурсните изпити ще намерите в сайта на ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar.
Посетилите Деня на отворени врати ще имат възможност да зададат своите въпроси и да научат подробности за кандидатстването и обучението в ИУ – Варна. Ще се срещнат с нашите колеги и настоящи студенти, ще надникнат в едни от най-големите зали, ще се разходят по модерната Студентска улица, ще се почувстват за малко част от голямото ни академично семейство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.