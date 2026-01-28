Сподели close
Присъствен Ден на отворени врати за кандидат-студенти, техните семейства и приятели ще се проведе на 30.01.2026 г. (петък) от 14.00 ч. в Икономически университет – Варна (академична сграда на бул. "Княз Борис I“ 77). Той е първото висше икономическо училище в България със 105-годишна история, а днес студентите го определят като прогресивен, активен, предприемчив, сигурен и успешен. Мисията му е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират, и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал. Високата му оценка (9,49) при институционалната акредитация от НАОА през 2024 г. е признание за качеството на обучението и неговото съответствие със ЗВО. Той е единственото българско висше училище, притежаващо Знак за качество по програма "Европейски корпус за солидарност“.

Икономически университет – Варна е на второ място в страната сред държавните висши училища с най-висок среден успех на новоприетите студенти – Отличен 5,51 – показват данните от Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Той предлага обучение в 28 бакалавърски специалности в редовна форма, като по 6 от тях има и дистанционна форма. Специалностите са от четири акредитирани професионални направления: "Администрация и управление“, "Икономика“, "Туризъм“ и "Информатика и компютърни науки“. Обучението по четири от тях в направление "Икономика“ се провежда на английски език и по една в направление "Туризъм“ – на руски език.

Всички кандидат-студенти за специалности от професионални направления "Икономика“ и "Администрация и управление“, които участват в класирането с резултати от държавен зрелостен изпит по математика или общ конкурсен изпит по математика, се класират по първа желана специалност до запълване на местата под условие.

Икономически университет – Варна ще проведе общ конкурсен изпит по математика във формат ДЗИ по математика за общообразователна подготовка през месеците март, април и юни по допълнително обявен регламент.

Подробна информация за кандидатстудентския прием в ОКС "бакалавър“, сроковете за подаване на документи и датите за конкурсните изпити ще намерите в сайта на ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar.

Посетилите Деня на отворени врати ще имат възможност да зададат своите въпроси и да научат подробности за кандидатстването и обучението в ИУ – Варна. Ще се срещнат с нашите колеги и настоящи студенти, ще надникнат в едни от най-големите зали, ще се разходят по модерната Студентска улица, ще се почувстват за малко част от голямото ни академично семейство.