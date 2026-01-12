Икономически университет – Варна организира Ден на отворени врати за кандидат-студенти и техните семейства на 30 януари 2026 г. от 14:00 ч. присъствено в академичната сграда на бул. "Княз Борис I“ 77 (Първи корпус).Предлагаме Ви да се запознаете с първото висше икономическо училище в България и да се почувствате за малко част от нашето академично семейство:- ще се срещнете с нашите усмихнати колеги и настоящи студенти;- ще надникнете в едни от най-големите зали на университета;- ще се разходите по Студентската улица;- ще разгледате всичко интересно във висшето училище.