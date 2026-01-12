ИУ-Варна кани за Ден на отворени врати
Ето какво пишат от университета:
Предлагаме Ви да се запознаете с първото висше икономическо училище в България и да се почувствате за малко част от нашето академично семейство:
- ще се срещнете с нашите усмихнати колеги и настоящи студенти;
- ще надникнете в едни от най-големите зали на университета;
- ще се разходите по Студентската улица;
- ще разгледате всичко интересно във висшето училище.
/
