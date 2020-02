ИУ-Варна организира Хакатон за студенти и ученици от общинските училища

© По повод честването на 100-годишнината си Икономически университет – Варна в сътрудничество с компания "Ментормейт“ и Община Варна организира Хакатон за студенти и ученици от горните курсове на общинските училища.



Темата на Хакатона е "Smart Solutions for Smart Varna" ("Умни решения за умна Варна“), като участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления, както следва:



Digital Transformation in Education (Дигитална трансформация в образованието);



Digitalization in Management and Administration (Дигитализация в мениджмънта и администрацията);



Environment and Infrastructure (Околна среда и инфраструктура);



Sport and Entertainment (Спорт и забавления).



Състезанието се организира с изключителната подкрепа на Община Варна. Събитието е безплатно и има за цел да привлече ученици и студенти с интереси в областта на ИТ. Съставят се екипи между 2 и 5 души, които изготвят софтуерен или хардуерен проект с избрана от тях технология. Съгласно предварително зададената тема, целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение.



По време на събитието ще бъдат осигурени:



· Ментори;



· Храна и напитки;



· Сертификати за участие;



· Специални награди за най-добрите отбори.



Откриването ще се състои на 20.03.2020 г. в Зала 1 на ИУ – Варна, след което състезанието ще продължи в залите 50 – 53 в Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ), ет. 0., който е и пряк организатор на Хакатона.



Условията за кандидатстване ще намерите ТУК.