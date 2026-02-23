С началото на летния семестър на академичната 2025/2026 година Икономически университет – Варна с гордост приветства близо 70 входящи международни студенти на академичен обмен.Близо 40 от международните студенти идват по програма "Еразъм+“, пристигайки от над 10 различни държави както от Европейския съюз, така и извън него. Този семестър студентската общност се обогати с присъствието на Еразъм+ студенти от Германия, Испания, Полша, Словакия, Австрия, Португалия, Турция, Нидерландия, Чехия и Египет.Икономически университет – Варна имаше удоволствието да посрещне 31 студенти от свои дългогодишен партньор, университета Universal AI University – Мумбай, Индия. Те пристигат като част от 6-ти пореден академичен обмен между двете институции. Значителният брой студенти от Universal AI University – Мумбай тази година прави обмена един от най-мащабните досега и показва нарастващия интерес към сътрудничеството между двата университета.Всички входящи студенти участваха в специално организирани ориентационни дни, проведени от Международния отдел. Програмата им предостави информация за академичния и студентския живот, административните процедури и даде възможност на студентите да разгледат сградата на университета.Сред акцентите на ориентационните дни бяха две вдъхновяващи лекции специални гост-лектори - проф. Виджай Тандон от университет Universal AI University – Мумбай и д-р Евгени Евгениев, член на Европейската комисия.Извън формалната програма, студентите се запознаха чрез интерактивни игри и получиха практични съвети, които да им помогнат по време престоя си във Варна и да открият красотата и традициите на България.С рекорден брой входящи студенти, летният семестър започва с много положителна енергия, вдъхновение и обещание за незабравими моменти.