ИУ-Варна посреща рекорден брой студенти на академичен обмен за летен семестър
©
Близо 40 от международните студенти идват по програма "Еразъм+“, пристигайки от над 10 различни държави както от Европейския съюз, така и извън него. Този семестър студентската общност се обогати с присъствието на Еразъм+ студенти от Германия, Испания, Полша, Словакия, Австрия, Португалия, Турция, Нидерландия, Чехия и Египет.
Икономически университет – Варна имаше удоволствието да посрещне 31 студенти от свои дългогодишен партньор, университета Universal AI University – Мумбай, Индия. Те пристигат като част от 6-ти пореден академичен обмен между двете институции. Значителният брой студенти от Universal AI University – Мумбай тази година прави обмена един от най-мащабните досега и показва нарастващия интерес към сътрудничеството между двата университета.
Всички входящи студенти участваха в специално организирани ориентационни дни, проведени от Международния отдел. Програмата им предостави информация за академичния и студентския живот, административните процедури и даде възможност на студентите да разгледат сградата на университета.
Сред акцентите на ориентационните дни бяха две вдъхновяващи лекции специални гост-лектори - проф. Виджай Тандон от университет Universal AI University – Мумбай и д-р Евгени Евгениев, член на Европейската комисия.
Извън формалната програма, студентите се запознаха чрез интерактивни игри и получиха практични съвети, които да им помогнат по време престоя си във Варна и да открият красотата и традициите на България.
С рекорден брой входящи студенти, летният семестър започва с много положителна енергия, вдъхновение и обещание за незабравими моменти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Откриват нова вълнуваща изложба във Варна
18:50 / 22.02.2026
Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съ...
15:16 / 22.02.2026
Обявено е предупреждение за морско вълнение!
08:09 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.