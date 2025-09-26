С началото на новата академична година Икономически университет – Варна посрещна близо 40 международни студенти по програма "Еразъм+“ от над 10 различни държави, в и извън Европейския съюз. Представители от Германия, Испания, Италия, Полша, Словакия, Турция, Франция, Нидерландия, Литва, Йордания и други страни вече са част от студентската общност на висшето училище, информираха от Областния информационен център във Варна.За да започнат учебната година с увереност в новата академична среда, отдел "Международно сътрудничество“ в ИУ-Варна организира специални въвеждащи дни за новодошлите чуждестранни студенти.По време на традиционните Welcome days младите хора са включени в информативни сесии, обиколки на кампуса, като целта е те да се запознаят с организацията на учебния процес и да имат възможност за създаване на нови контакти.