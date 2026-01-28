Сподели close
Икономическият университет във Варна представя новото си академично издание алманах "Животописни и книгописни сведения за преподавателите 2015 – 2025“, което обхваща биографичните и научните постижения на преподавателския състав на университета през последното десетилетие, съобщиха от вуза.

Алманахът е ценен справочник, който систематизира животописни данни, академично развитие и библиографска информация за преподавателите и отразява техния принос към образователната, научната и обществената мисия на университета в периода 2015 – 2025 г.

Изданието продължава утвърдената традиция на университета за документиране и съхраняване на академичната памет и представлява важен източник за студенти, изследователи и всички, които се интересуват от развитието на висшето икономическо образование и научната общност във Варна.

Алманахът "Животописни и книгописни сведения за преподавателите 2015 – 2025“ е издаден от Издателския комплекс на Икономически университет – Варна и е достъпен в електронен формат.

С алманаха може да се запознаети ТУК.