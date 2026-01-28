ИУ-Варна представи ново академично издание
©
Алманахът е ценен справочник, който систематизира животописни данни, академично развитие и библиографска информация за преподавателите и отразява техния принос към образователната, научната и обществената мисия на университета в периода 2015 – 2025 г.
Изданието продължава утвърдената традиция на университета за документиране и съхраняване на академичната памет и представлява важен източник за студенти, изследователи и всички, които се интересуват от развитието на висшето икономическо образование и научната общност във Варна.
Алманахът "Животописни и книгописни сведения за преподавателите 2015 – 2025“ е издаден от Издателския комплекс на Икономически университет – Варна и е достъпен в електронен формат.
С алманаха може да се запознаети ТУК.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.