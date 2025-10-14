ЗАРЕЖДАНЕ...
ИУ-Варна събира младежи и властта
©
Това е консултативен механизъм, който позволява на младежи от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения на най-високо ниво и да задават дневния ред на политиката за младежта на континента. Събитието във Варна е част от поредица срещи в различни населени места в България и цели да даде възможност на младите да споделят своите идеи, приоритети и предизвикателства, както и да влязат в пряк диалог с представители на местната власт.
Поканени за участие са варненските ученици в гимназиален етап, студенти, представители на младежки организации. Срещата е отворена за всички заинтересовани младежи, а участието се осъществява чрез предварителна регистрация.
Настоящата дейност е част от проекта "We and Europe in Dialogue" в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Национален младежки форум, който е председател на Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Министерство на младежта и спорта и с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+“.
Паралелно със срещата по Диалога ще се проведе и втората среща по консултирането на Младежката стратегия на Варна. Тя също ще се състои в Икономическия университет от 11 до 17 ч. на 18 октомври 2025 г. В нея също могат да се включат ученици в младежка възраст 15-18 г. и така да станат едни от авторите на бъдещата младежка стратегия на града.
Програма за Диалога на ЕС по въпросите за младежта:
11:15 - 11:30 ч. - Представяне на Национален младежки форум и Националната работна група за Диалога на ЕС
11:30 - 11:45 ч. - Представяне на Министерство на младежта и спорта
11:45 - 12:00 ч. - Представяне на резултати от 11-ти цикъл на Диалога
12:00 - 13:00 ч. - Диалог с младежи за перспективите пред младежкото участие на местно ниво
13:30 - 15:00 ч. - Диалог с местната власт
Още от категорията
/
Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
10.10
Увековечават едни от създателите на ММФ "Варненско лято" - музикантите Асен и Найден Найденови
10.10
Община Варна се похвали
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.