Идва циклон над Черноморието!
През нощта ще се заоблачи над цялата страна. Валежи от дъжд ще има на много места в Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Сутринта намалена видимост ще има в югоизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°.
Утре над цялата страна ще е облачно. На много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.
В планините ще е облачно. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в местата над 1800-2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.
Над Черноморието ще има значителна облачност. На отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
