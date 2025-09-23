ЗАРЕЖДАНЕ...
Игрите, които са играли като деца нашите баби и дядовци, ще бъдат показани във Варна
В рамките на Европейската седмица на спорта Варна ще бъде домакин на две паралелни събития – "Варна играе“ и C-GAMES – "100-годишните игри“.
"Варна играе“ е част от националната инициатива на Асоциация Биомрежа БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ, която цели да върне движението и играта в ежедневието на българските семейства.
"100-годишните игри“ пък ще припомнят ретро игрите от детството като културно наследство. Събитието ще бъде съпътствано от пресконференция, а специален акцент ще бъде международното участие – семейства от Турция и Сардиния (Италия) ще представят свои традиционни игри и спортове, заедно с българските си домакини.
Мисията на нашето сдружение е да върнем играта като мост между поколенията – деца и родители заедно, в движение и в дух на приятелство.
Пространството между Морско казино и Раковината ще предложи над 25 съревнователни игри и повече от 15 творчески и еко работилници за малки и големи. В организацията ще се включат около 30 аниматори, които ще подкрепят участниците и ще превърнат деня в истински празник на активността.
Събитията се реализират с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна, Erasmus+ Sport 2024 и партньорите на инициативата.
