В център на оживена дискусия по здравни въпроси се превърна Икономическият университет във Варна. Висшето учебно заведение бе домакин на среща на студенти с експерти от Районната здравноосигурителна каса в рамките на инициативата "НЗОК за теб“.Основният въпрос в дебатите бяха здравноосигурителните права на гражданите. Сред десетките питания на младите хора най-голям интерес предизвикаха отношенията с общопрактикуващия лекар и профилактичните прегледи, които той може да осигури за хората от пациентската си листа. Обсъдена бе и процедурата по смяна на личен лекар.Особен акцент в дебатите бе оказването на дентална помощ по линия на Здравната каса.Оказа се, че част от студентите не са запознати с възможностите, които им дава европейската здравноосигурителна карта при пътуване в Европейския съюз и държавите от Европейското икономическо пространство.Експертите от РЗОК – Варна, демонстрираха и на практика плюсовете от инсталиране на новото мобилно приложение Е-здраве, което дава достъп до личното здравно досие.Двете страни си обещаха срещите да продължат.