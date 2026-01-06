Икономически университет – Варна е на второ място в страната сред държавните висши училища с най-висок среден успех на новоприетите студенти – Отличен 5,51. Той споделя позицията със Софийски университет, който регистрира същия резултат (Отличен 5,51) – показват данните от Рейтинговата система на висшите училища в Република България.Класацията на държавните висши училища се оглавява от УАСГ – София, с малко по-висок среден успех на приетите студенти – Отличен 5.55.Висшето училище с най-висок за страната резултат при приема на студенти е Американският университет в Благоевград. Средният успех на новоприетите студенти в него е Отличен 5.68.За следващата учебна 2026/2027 година 50% от приема на студенти в професионалните направления "Икономика“ и "Администрация и управление“ ще се осъществява чрез държавен зрелостен изпит по математика или общ приемен изпит по математика. Това ще бъде допълнителен фактор при прецизирането на селекцията на кандидатстващите да учат в Икономически университет – Варна. Младежите, които искат да учат икономика, както администрация и управление, трябва да засилят подготовката по математика, за да са сигурни, че ще бъдат приети там, където желаят да се обучават.Центърът за социални изследвания към Икономически университет – Варна вече 13 последователни години прави проучване сред първокурсниците как самите те възприемат своето висше училище. Според представителните резултати от 2025 година младите хора го определят като прогресивен, активен, предприемчив, сигурен и успешен. От 2013 г. до 2020 г. (вкл.) Икономически университет – Варна се възприема като модерен. От 2021 г. възприятието се трансформира в активен. От 2014 г. до 2021 г. (вкл.) университетът се определя като иновативен. От 2022 г. досега студентите го възприемат като прогресивен. Вече трета поредна година (от 2023 г.) Икономически университет – Варна е определян като предприемчив.