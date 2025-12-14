Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в страната, но местните данъци са сравнително високи
ФОКУС предоставя и останалата информация от изследването за регион Варна:
Ръстът на инвестициите (вътрешни и външни), както и на произведената продукция се забавя, но те остават сравнително високи. Инфраструктурно Варна е сред най-добре развитите области. Местните данъци са сравнително високи, като единствено изключение с усреднено ниво по-ниско от това в страната е данъкът върху недвижимите нежилищни имоти на юридическите лица. Областта поддържа стабилна финансова самостоятелност.
Варна остава сред трите области с най-благоприятна демографска картина въпреки продължаващото застаряване на населението. Образователните индикатори също поставят областта в челото на класацията с добро представяне на варненските ученици, висок брой записани в прогимназиален етап и много студенти. Делът на здравноосигурените е сравнително нисък. Правораздаването е бавно. Образуваните отпадъци са много, но голяма част от тях се предават за третиране и рециклиране. Варна е сред областите с най-високи оценки за туризъм, но повечето индикатори за културата са под средните за страната.
